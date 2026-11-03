ЮНЕСКО надало спецспорядження для підводних досліджень

На дні Дніпра поблизу острова Хортиця у Запоріжжі археологи виявили човен-моноксил віком понад тисячу років, якір XVIII століття вагою 180 кілограмів та інші артефакти минулих епох. Дослідження провела експедиція підводних археологічних робіт Національного заповідника «Хортиця». Про підсумки пошуків 3 листопада повідомили на фейсбук-сторінці UNESCO Ukraine, яка підтримала дослідження.

У 2026 році експедиція відновила роботу за підтримки ЮНЕСКО та за фінансування уряду Швеції. До досліджень залучили молодих фахівців, які разом із досвідченими археологами та волонтерами обстежували акваторію навколо острова.

Серед найцікавіших знахідок – стародавній човен-моноксил, вік якого перевищує тисячу років. Так називають човни, видовбані з цілого стовбура дерева. Ще одним вагомим відкриттям став якір XVIII століття масою 180 кілограмів.

Якір XVIII ст, знайдений біля Хортиці (фото UNESCO Ukraine)

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Крім того, дослідники виявили стародавні знаряддя праці, кераміку та роги доісторичного оленя. Особливу увагу привернула раніше невідома археологічна локація, де збереглися знахідки різних історичних періодів – від доби бронзи до XVIII століття.

Окремим напрямом роботи стало вивчення того, як змінилося дно Дніпра після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Науковці зафіксували зміни рельєфу та русла Старого Дніпра, підмивання берегів і руйнування підводних археологічних пам’яток. Ці процеси становлять загрозу для історичних об’єктів, які століттями зберігалися під водою.

Врятований давній човен на Хортиці (фото з сайту UNESCO Ukraine)

Для обстеження акваторії команда використовувала дайверське спорядження, моторний човен і гідролокатор бокового огляду – сонар. Це обладнання ЮНЕСКО передало заповіднику ще у 2024 році за фінансування Уряду Японії. За словами археологині Олени Дзнеладзе, попри складні умови, команда змогла виконати значний обсяг роботи. Продовжити підводні дослідження планують наступного року.

Виявлені артефакти поповнять колекції Національного заповідника «Хортиця» та музею судноплавства «Чайка». Вони стануть ще одним свідченням багатовікової історії Дніпра й території навколо легендарного острова.

Загалом ЮНЕСКО допомагає захищати підводну спадщину Національного заповідника «Хортиця» після руйнування Каховської дамби. Завдяки наданій допомозі фахівці врятували два козацькі човни XVIII століття, а також фрагменти кісток мамонта.