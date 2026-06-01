Фігурантам уже повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі або викрадення людини

У Дніпрі правоохоронці викрили трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі чоловіка та залишенні його без допомоги після різкого погіршення стану здоров’я. Про це у понеділок, 1 червня, повідомила Національна поліція України.

Слідство з’ясувало, що на момент події військовослужбовці проходили службу в одному з обласних ТЦК та самостійно здійснювали заходи з оповіщення й уточнення військово-облікових даних. За попередніми даними, вони помітили на малолюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Підійшовши нібито для перевірки документів, військові, не чекаючи відповіді, силоміць затягнули його до службового мікроавтобуса.

Перебуваючи в автомобілі, чоловік зазнав психологічного тиску та залякувань. Згодом його самопочуття різко погіршилося. Однак, за версією слідства, замість надання допомоги чи виклику медиків військовослужбовці вивезли потерпілого та залишили його біля смітників, після чого поїхали з місця події.

Особливу увагу слідчі звернули на те, що один із фігурантів обіймав посаду стрільця-санітара та мав надати необхідну допомогу чоловікові.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Після інциденту двоє військовослужбовців перевелися до інших військових частин, тоді як третій продовжив службу у ТЦК.

Наразі двом фігурантам уже повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

«Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває», – додають у Нацполіції.

Нагадаємо, наприкінці травня Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого ще у 2019 році військово-лікарська комісія визнала непридатним до служби та виключила з військового обліку. Суд скасував накази ТЦК і військової частини про його призов та зарахування до особового складу.