Сома упіймав на спінінг учасник змагань Максим Мирутенко

На Буковині під час тренувань до Кубка України з лову хижої риби у Дністрі впіймали 50-кілограмового сома. Рибину довжиною 2 метри зловив Максим Мирутенко, який професійно займається риболовлею, повідомив «Молодий Буковинець».

Величезного сома вдалося виловити на відносно легкий спінінг. Риболовля відбувалася з човна на акваторії Дністровського водосховища біля селища Анадоли Дністровського району. Кубок України з лову хижої риби на Буковині проходив з 1 по 4 липня. Про це повідомляв Чернівецький рибоохоронний патруль.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

50-кілограмового сома вдалося зловити на легкий спінінг

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За підсумками трьох турів змагань учасники виловили 528 екземплярів хижих риб п’яти видів. Найчисельнішим уловом стала щука – 473 екземпляри. Крім того, спіймали 40 екземплярів судака, 10 окунів, 4 соми та одну білизну. Після зважування та фіксації результатів всю рибу випустили назад до водойми. Переможцем Кубка стала команда Beton.