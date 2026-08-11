Найбільше страждає від обміління місто Хотин

Працівники Басейнового управління водних ресурсів зафіксували аномальне обміління річки Дністер. В окремих районах вода відступила від берега на 150 метрів. Найбільше від цього страждає місто Хотин, адже воно отримує воду для мешканців саме з цієї річки. Про це повідомляє видання С4.

За словами заступника начальника управління БУВР Пруту та Сірет у Чернівцях Григорія Кікерчука, починаючи з квітня приплив у річці впав до критичних позначок і становить 20% від норми.

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«В інші роки навесні приблизно 10–40% від норми води йшло по Дністру, зараз ми спостерігали 8–19% – тобто це дуже низький рівень. По деяких притоках Дністра – вже історичні максимуми досягнуті. Картина дуже невтішна», – зазначив він.

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Ситуацію також ускладнює режим роботи Дністровського водосховища. Аби підтримувати життя річки, з ГЕС мають скидати певну кількість води – це 100 м3 на добу. Але через брак опадів приплив зараз у два з половиною рази менший. Саме ця різниця протягом кількох місяців і вичерпує водний резервуар. Від цього страждає місто Хотин. Подібна ситуація може бути і для Кам’янець-Подільського.

За словами міського голови Хотина Андрія Дранчука, наразі вода стоїть дуже низько від точки водозабору. «Ми власними силами створили тимчасові пристосування, які дозволяють нам наповнювати колодязь першого підйому, звідки ми можемо качати воду. Ми плануємо в майбутньому здійснювати водозабір безпосередньо з річки. Якщо та методика перестане бути дієвою – тоді вже плануємо робити модульно-мобільний пункт, який зможе закачувати воду з того місця, де є вода», – додав він.

Ситуацію також погіршує намул на Дністрі. «Є великі осади мулу на руслі. Це теж пов’язане з обмілінням. Цей мул осідає саме в районі села Атак, включаючи місто Хотин. Тому цей берег є дуже намулистим, а не чистим, як був раніше до будівництва Дністровської ГЕС. Вода відступає і прогнози невтішні», – зазначає Андрій Дранчук.

Водночас науковці попереджають, що через кліматичні зміни подібні маловодні періоди у Європі можуть стати регулярними. Екологічне лихо може торкнутися й українських річкових басейнів.