У Дрогобичі боєць АТО отримав умовний термін за те, що розбив яйце на голові активістки

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 11:345640

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У Дрогобичі боєць АТО отримав умовний термін за те, що розбив яйце на голові активістки
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Справа щодо наруги над державним прапором під час сесії Дрогобицької міськради, що сталася наприкінці січня 2017 року, досі перебуває у суді

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним у вчинені хуліганських дій колишнього бійця АТО Дениса Яковенка, який 2 лютого 2017 року перед входом до Дрогобицької міськради, де був запланований звіт міського голови, вилив на голову громадській активістці зелену речовину та розбив яйце. Йому визначили покарання у виді обмеження волі на один рік з іспитовим терміном на один рік.

Суд встановив, що 2 лютого 2017 року о 17:20 перед входом до Дрогобицької міськради, де був запланований звіт міського голови, підсудний вилив на голову громадської активістки зелену речовину та розбив над її головою яйце.

За словами потерпілої і свідків, розчин потрапив жінці у ліве око, і спричинив легкий хімічний опік рогівки та кон’юнктивіт. Уточнимо, що суд не прийняв до уваги висновок судово-медичної експертизи, що це була зеленка, оскільки експертиза була проведена з порушенням вимог криміналньо-процесуального законодавства.

Проте підсудний звинувачення у хуліганстві під час суду не визнав, і надав пояснення своїм діям.

За його словами, 31 січня він побачив як потерпіла – громадська активістка Лідія Надкернична – у приміщенні Дрогобицької міськради кинула в державний прапор яйцями, чим виказала неповагу до державних символів, і це його образило.

Денис Яковенко заявив, що 2 лютого він підготував розчин акварелі і пішов у міську раду. За його словами, побачивши потерпілу, він підійшов до неї, правою рукою вилив речовину зеленого кольору, а потім лівою рукою роздавив яйце у потерпілої над головою.

Як інформував ZAXID.NET, 31 січня 2017 року у Дрогобицьку міськраду під час засідання сесії увірвалася група громадських активістів на чолі з представницею ГО «Воля України» Лідією Надкерничною. Розглядали питання про виділення коштів місцевій гімназії. Депутати погодилися виділити обсяг коштів, яких вистачило б на півроку, і повернутися до цього питання улітку при перегляді міського бюджету. Однак активісти вимагали затвердити одразу всю суму. Після того, як депутати відмовилися це робити, одна з активісток почала кидати яйцями у міського голову та членів президії. Одне із них влучило у прапор.

За фактом цих подій теж відкрили кримінальне провадження. Надкерничну, за даними дрогобицького видання LifeInfo, підозрюють у нарузі над державними символами. У справі були призначені перші судові засідання, однак за інформацією міського голови Дрогобича, остаточного рішення у ній суд ще не виніс.

Міський голова Тарас Кучма висловив обурення з-приводу рішення суду відносно Дениса Яковенка. «Ми думали, що буде повністю виправдальний вирок. Атовці, можливо, будуть подавати апеляцію, бо він захищав прапор. Крім цього, я звернувся до правоохоронців з проханям перевірити діяльність цієї громадської активістки, бо йдеться не про одноразові випадки, а систематичні», - заявив він ZAXID.NET.

До слова, після згадуваних подій Денис Яковенко пішов працювати у «Муніципальну варту» Дрогобича, яка стежить за дотриманням громадського порядку у місті.

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