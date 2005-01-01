У Дрогобичі боєць АТО отримав умовний термін за те, що розбив яйце на голові активістки

Справа щодо наруги над державним прапором під час сесії Дрогобицької міськради, що сталася наприкінці січня 2017 року, досі перебуває у суді

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним у вчинені хуліганських дій колишнього бійця АТО Дениса Яковенка, який 2 лютого 2017 року перед входом до Дрогобицької міськради, де був запланований звіт міського голови, вилив на голову громадській активістці зелену речовину та розбив яйце. Йому визначили покарання у виді обмеження волі на один рік з іспитовим терміном на один рік.

Суд встановив, що 2 лютого 2017 року о 17:20 перед входом до Дрогобицької міськради, де був запланований звіт міського голови, підсудний вилив на голову громадської активістки зелену речовину та розбив над її головою яйце.

За словами потерпілої і свідків, розчин потрапив жінці у ліве око, і спричинив легкий хімічний опік рогівки та кон’юнктивіт. Уточнимо, що суд не прийняв до уваги висновок судово-медичної експертизи, що це була зеленка, оскільки експертиза була проведена з порушенням вимог криміналньо-процесуального законодавства.

Проте підсудний звинувачення у хуліганстві під час суду не визнав, і надав пояснення своїм діям.

За його словами, 31 січня він побачив як потерпіла – громадська активістка Лідія Надкернична – у приміщенні Дрогобицької міськради кинула в державний прапор яйцями, чим виказала неповагу до державних символів, і це його образило.

Денис Яковенко заявив, що 2 лютого він підготував розчин акварелі і пішов у міську раду. За його словами, побачивши потерпілу, він підійшов до неї, правою рукою вилив речовину зеленого кольору, а потім лівою рукою роздавив яйце у потерпілої над головою.

Як інформував ZAXID.NET, 31 січня 2017 року у Дрогобицьку міськраду під час засідання сесії увірвалася група громадських активістів на чолі з представницею ГО «Воля України» Лідією Надкерничною. Розглядали питання про виділення коштів місцевій гімназії. Депутати погодилися виділити обсяг коштів, яких вистачило б на півроку, і повернутися до цього питання улітку при перегляді міського бюджету. Однак активісти вимагали затвердити одразу всю суму. Після того, як депутати відмовилися це робити, одна з активісток почала кидати яйцями у міського голову та членів президії. Одне із них влучило у прапор.

За фактом цих подій теж відкрили кримінальне провадження. Надкерничну, за даними дрогобицького видання LifeInfo, підозрюють у нарузі над державними символами. У справі були призначені перші судові засідання, однак за інформацією міського голови Дрогобича, остаточного рішення у ній суд ще не виніс.

Міський голова Тарас Кучма висловив обурення з-приводу рішення суду відносно Дениса Яковенка. «Ми думали, що буде повністю виправдальний вирок. Атовці, можливо, будуть подавати апеляцію, бо він захищав прапор. Крім цього, я звернувся до правоохоронців з проханям перевірити діяльність цієї громадської активістки, бо йдеться не про одноразові випадки, а систематичні», - заявив він ZAXID.NET.

До слова, після згадуваних подій Денис Яковенко пішов працювати у «Муніципальну варту» Дрогобича, яка стежить за дотриманням громадського порядку у місті.