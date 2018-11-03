На Львівщині розбився 17-річний водій мотоцикла

Пасажир мотоцикла госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 09:467080

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Вночі у суботу, 3 листопада, у смт Немирів трапилась аварія, у якій загинув 17-річний хлопець, що керував мотоциклом. Як інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, пасажир мотоцикла госпіталізований у реанімаційне відділення.

У повідомленні вказано, що ДТП трапилась приблизно о 04:20 у смт Немирів на Яворівщині. 42-річний водій авто Hyundai зіткнувся з мотоциклом, який виїхав на зустрічну смугу руху.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла, мешканець смт Немирів 2001 року народження, загинув на місці події, пасажир мотоцикла, також 17-річний мешканець Немирова, госпіталізований в реанімаційне відділення Яворівської ЦРЛ.

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