На Львівщині розбився 17-річний водій мотоцикла
Пасажир мотоцикла госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 09:467080
Вночі у суботу, 3 листопада, у смт Немирів трапилась аварія, у якій загинув 17-річний хлопець, що керував мотоциклом. Як інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, пасажир мотоцикла госпіталізований у реанімаційне відділення.
У повідомленні вказано, що ДТП трапилась приблизно о 04:20 у смт Немирів на Яворівщині. 42-річний водій авто Hyundai зіткнувся з мотоциклом, який виїхав на зустрічну смугу руху.
Унаслідок ДТП водій мотоцикла, мешканець смт Немирів 2001 року народження, загинув на місці події, пасажир мотоцикла, також 17-річний мешканець Немирова, госпіталізований в реанімаційне відділення Яворівської ЦРЛ.
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