У ДТП з автомобілем на смерть розбився 32-річний мотоцикліст зі Львова
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Водій мотоцикліста загинув на місці ДТП від отриманих травм
У п’ятницю, 8 квітня, у Львові в ДТП загинув мотоцикліст. Він зіткнувся з автомобілем. ДТП трапилася близько 15:30 на вулиці Городоцькій.
«Водій автомобіля Skoda Octavia, 52-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив зіткнення з мотоциклом Honda під керуванням 32-річного львів’янина», – повідомили у поліції Львівщини.
Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події (фото поліції)
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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