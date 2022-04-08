Водій мотоцикліста загинув на місці ДТП від отриманих травм

У п’ятницю, 8 квітня, у Львові в ДТП загинув мотоцикліст. Він зіткнувся з автомобілем. ДТП трапилася близько 15:30 на вулиці Городоцькій.

«Водій автомобіля Skoda Octavia, 52-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив зіткнення з мотоциклом Honda під керуванням 32-річного львів’янина», – повідомили у поліції Львівщини.

Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події (фото поліції)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).