Мотоцикл зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat B7

У неділю, 18 серпня, у селі Головецько Самбірського району Львівщини трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з автомобілем травмувалися неповнолітні водій та пасажирка мотоцикла. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat B7, яким керував 28-річний житель району, та мотоцикла Forte під керуванням 13-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП малолітній водій мотоцикла та його неповнолітня пасажирка, 16-річна місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.