Аварія сталася на вулицю Митрополита Шептицького в Дубні

У четвер, 2 січня, патрульні отримали виклик про ДТП у місті Дубно. Заявниця розповіла, що їй стало зле за кермом і вона врізалася у магазин. Проте зʼясувалося, що насправді жінка була пʼяною. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася на вулицю Митрополита Шептицького в Дубні об 11:00. За даними слідства, 51-річна водійка автомобіля Škoda Fabia не впоралася з керуванням і в'їхала у магазин. Жінка стверджувала, що скоїла аварію через погане самопочуття. Проте, оскільки порушниця мала ознаки спʼяніння, їй запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера.



«Результат виявився позитивним – 2,31 проміле алкоголю, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму», – зазначили у поліції.

На 51-річну жінку склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння) і ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. Санкція статті передбачає від 17 тис. грн штрафу з позбавленням прав на рік.