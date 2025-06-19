Слідчі встановлюють усіх причетних до реалізації підакцизних товарів

Детективи Бюро економічної безпеки викрили закарпатців, які розповсюджували контрафактні товари. Під час обшуків у приватних будинках та магазинах Ужгорода і Мукачева вилучили тютюнової продукції на майже 1,3 млн грн.

Як повідомили в БЕБ 19 червня, мешканці Закарпаття незаконно реалізовували патчі, ароматичні добавки, суміші для кальяну, ароматизатори, картриджі та рідини для сигарет.

«Проведено низку обшуків в Ужгороді та Мукачеві – в приватних будинках, де зберігалася підакцизна продукція, та в магазинах за місцями її реалізації. Загалом вилучено понад 5 тис. одиниць контрафакту, орієнтовна вартість якого – майже 1,3 млн грн», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

Наразі тривають слідчі дії, під час яких встановлюють усіх причетних до реалізації підакцизних товарів.