У двох рейсових автобусах на кордоні з Польщею прикордонники виявили 900 пачок сигарет

СуспільствоОльга Гринько, 27 грудня3350

До теми

У двох рейсових автобусах на кордоні з Польщею прикордонники виявили 900 пачок сигарет
фото прес-служби Держприкордонслужби
У двох рейсових автобусах прикордонники виявили майже тисячу пачок сигарет

Упродовж доби на кордоні з Польщею прикордонники виявили у двох рейсових автобусах майже тисячу пачок сигарет. Контрабанду тютюнових виробів затримали у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг». Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

У першому випадку 400 пачок сигарет було виявлено в рейсовому автобусі марки Van Hool, сполученням «Харків – Щецин». Спеціальний тайник був обладнаний під туалетом. У виявленні тютюнових виробів прикордонникам допоміг службовий собака Джанго.

Контрабандні сигарети виявив службовий собака Джанго

Працівники митниці вилучили контрабандний товар та автобус. Загальна сума товару – понад 600 тис. грн.

Також під час спільної перевірки рейсового автобуса марки Neoplan, сполученням «Київ – Варшава», прикордонники Львівського загону виявили в спеціально виготовленому тайнику 500 пачок сигарет. Сховок був зроблений у вигляді подвійної стінки над багажним відділенням біля акумулятора.

Сигарети заховали над багажним відділенням біля акумулятора

До слова, загалом із початку року прикордонники Львівського загону виявили 165 тис. пачок контрабандних сигарет.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Прикордонники знайшли майже 1,5 тис. пачок сигарет під обшивкою стін поїзда Львів-Вроцлав ZAXID.NET
У пункті пропуску «Угринів» прикордонники конфіскували півтисячі пачок контрабандних сигарет ZAXID.NET
У Шегинях митники виявили в автомобілі одесита 20 старовинних книг ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук