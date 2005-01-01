У двох рейсових автобусах на кордоні з Польщею прикордонники виявили 900 пачок сигарет

У двох рейсових автобусах прикордонники виявили майже тисячу пачок сигарет

Упродовж доби на кордоні з Польщею прикордонники виявили у двох рейсових автобусах майже тисячу пачок сигарет. Контрабанду тютюнових виробів затримали у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг». Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

У першому випадку 400 пачок сигарет було виявлено в рейсовому автобусі марки Van Hool, сполученням «Харків – Щецин». Спеціальний тайник був обладнаний під туалетом. У виявленні тютюнових виробів прикордонникам допоміг службовий собака Джанго.

Контрабандні сигарети виявив службовий собака Джанго

Працівники митниці вилучили контрабандний товар та автобус. Загальна сума товару – понад 600 тис. грн.

Також під час спільної перевірки рейсового автобуса марки Neoplan, сполученням «Київ – Варшава», прикордонники Львівського загону виявили в спеціально виготовленому тайнику 500 пачок сигарет. Сховок був зроблений у вигляді подвійної стінки над багажним відділенням біля акумулятора.

Сигарети заховали над багажним відділенням біля акумулятора

До слова, загалом із початку року прикордонники Львівського загону виявили 165 тис. пачок контрабандних сигарет.