Комісія ЮНЕСКО вимагає, щоб у виші створили комфортні умови для туристів.

У внутрішньому дворі Чернівецького національного університету незабаром облаштують сувенірну крамницю, кафе та вбиральню. Переможцем тендеру на виконання робіт обрали компанію «Будторгінвест», її керівником є відомий чернівецький забудовник Іван Дякон. Вартість туристичної зони складає майже 9 млн грн. Як повідомив ZAXID.NET ректор ЧНУ Роман Петришин облаштувати простір для туристів вимагає моніторингова комісія ЮНЕСКО.

«Комісія ЮНЕСКО перевірятиме, чи створили у виші комфортні умови для туристів. Для початку ремонтних робіт уже готові всі документи. Ми провели тендерні процедури на ремонт двору у корпусі №4 географічного факультету. Там виконають роботи на 9 млн грн. Вже за кілька днів маємо намір розпочати роботи», – розповів ZAXID.NET Роман Петришин.

У внутрішньому дворі ЧНУ минулого року розчистили територію та встановили лавочки. Там залишилася споруда колишньої конюшні, її планують переробити на невеличкий магазинчик для продажу сувенірів, а також кафе для студентів та туристів й громадську вбиральню.

Для виконання робіт обрали переможця тендеру компанію «Будторгінвест», її керівником є відомий чернівецький забудовник Іван Дякон, його компанія нещодавно також здобула перемогу в тендері на будівництво огорожі чернівецького аеропорту за 1 млн грн. Вартість туристичної зони за договором становить 8,9 млн грн, забудовник має завершити облаштування двору до 30 листопада 2021 року.