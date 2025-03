Виготовлення інклюзивних підйомників на другий поверх в українських виробників коштує близько 600 тис. грн

В Івано-Франківському спортивному ліцеї обласної ради встановили пандус для підйому людей з інвалідністю на другий поверх. Конструкція обійшлася у 480 тис. грн, проєкт фінансували спортсмени за підтримки міської та обласноївлади.

Про встановлення пандусу розповів голова Івано-Франківської міської федерації настільного тенісу Василь Кушнір, оприлюднивши відео, як спортсмени-паралімпійці відтепер долають дистанцію на другий поверх ліцею.

«Ініціатива Василя Петруніва, допомога Ольги Грибик, Марини Литовченко, міської та обласної влади, дирекції Івано-Франківського спортивного ліцею, тісна співпраця з National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, тенісної спільноти Івано-Франківщини і всіх, хто бере участь у регулярних турнірах та чемпіонатах, вирішила питання доступності до спеціалізованої зали настільного тенісу для людей на колісних кріслах», – написав Василь Кушнір у Facebook.

У коментарі «Галці» 26 березня тренер повідомив, що загальна вартість проєкту становить 480 тис. грн.

Зауважимо, схожу проблему вирішували у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті Закарпатської обласної ради, провівши у 2021 році закупівлю зовнішнього інклюзивного підйомника, заввишки 4 метри. Виготовлення та встановлення обладнання коштувало 280 тис. грн. У березні 2025 року виготовлення інклюзивних підйомників на другий поверх в українських виробників коштує близько 600 тис. грн без монтажу устаткування.