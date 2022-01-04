Поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння

У Івано-Франківську патрульні поліцейські розшукали водія, який втік з місця ДТП. 27-річний водій ВАЗ пошкодив автомобіль Acura та поїхав з місця аварії. Поліцейські знайшли автомобіль під час патрулювання та склали на водія три протоколи, повідомили в прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області.

Про ДТП на вулиці Хоткевича у понеділок, 3 січня, патрульним повідомила жінка, яка була за кермом легковика Acura. За її словами, водій на автомобілі ВАЗ пошкодив її авто та втік з місця аварії.

«Здійснюючи патрулювання, поліцейські виявили вказаний автомобіль, що мав характерні для ДТП пошкодження. Під час спілкування з 27-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік визнав, що вживав алкоголь, проте стверджував, що зробив це після ДТП. Пройти освідування керманич відмовився», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

На водія поліцейські склали три протоколи: за ч. 4 ст. 130 (вживання алкоголю після ДТП), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.