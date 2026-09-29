Людмила Бабій очолює Івано-Франківську обласну бібліотеку з 2008 року

Депутати Івано-Франківської облради продовжили контракт із директоркою обласної універсальної наукової бібліотеки Людмилою Бабій. Сталося це на тлі скандалу з російською мовою під час презентації книги українського військового.

Під час сесії у п’ятницю, 25 вересня, депутат облради від ВО «Свобода» Михайло Іваночко повідомив присутніх про інцидент, який стався на нещодавній презентації книги військового Олексія Анулі в обласній бібліотеці.

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«Цей військовий дав слово переселенці з Владивостока і вона, грубо порушуючи українське законодавство, спілкувалася московською мовою, а людей, що зробили зауваження, змусили вийти із зали. Як ви це дозволили?», – запитав депутат.

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За інформацією «Курсу», на презентації виступила Тетяна Бутусіна — мати загиблих на російсько-українській війні братів з Прикарпаття, про яких згадується у книжці. Під час обговорення вона говорила російською, зауваживши, що мова не має значення.

Ще одна депутатка франківської облради від «Свободи» Леся-Марія Рудик звернула увагу на бібліотечну виставку, присвячену радянським партизанам.

«Виставку організували до Дня партизанської слави, який відзначається в Україні з 2001 року. Ніякої російської або пропагандистської літератури не було, а тільки видана з 2019 року. Виставка присвячена партизанам, які боролися в окупації», — відповіла Людмила Бабій.

Водночас бібліотекарку підтримав депутат від ВО «Платформа громад», професор та заслужений працівник освіти України Дмитро Дзвінчук.

Під викрики «Ганьба!» голова Івано-Франківської облради Олександр Сич поставив звіт директори бібліотеки на голосування. Його підтримали 50 з 65 депутатів присутніх на сесії. Контракт з Людмилою Бабій продовжили ще на 5 років.

Зазначимо, Людмилі Бабій – 66 років. Вона є уродженкою селища Вигода Долинського району. Почала працювати бібліотекаркою після закінчення Рівненського державного інституту культури, з 2008 року очолила Івано-Франківську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Івана Франка.

Людмила Бабій є членкинею обласної організації Національної спілки краєзнавців України, лауреаткою обласної премії ім. Володимира Полєка, а також має низку відзнак від органів державної влади.