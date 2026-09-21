Водійка Nissan була тверезою

В Івано-Франківську 38-річна водійка Nissan Note врізалася у мотоцикл Honda, яким керував 51-річний місцевий мешканець. Унаслідок зіткнення пасажир мотоцикла загинув на місці події.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 21 вересня, аварія сталася близько 21:00 на вул. Набережній.

«Місцева мешканка на Nissan, рухаючись у напрямку кільцевої розв’язки вулиць Крихівецька – Набережна – Мазепи, допустила зіткнення з мотоциклом Honda. 40-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водія з травмами госпіталізували до медзакладу», – розповіли правоохоронці.

Водійка Nissan була тверезою, для перевірки на стан сп’яніння біологічні зразки відібрали й у водія мотоцикла.

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Слідчі відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.