Ставок у Міттерсаймі, де сталася бійка

У Франції сталася сварка між рибалками з України та Казахстану через російсько-українську війну, внаслідок чого чоловіки побилися, а українець отримав ножові поранення. Уродженця Казахстану через кілька днів виявили мертвим у ставку, повідомило Le Républicain Lorrain.

За словами постраждалого 43-річного українця, 22 серпня біля ставка у французькому місті Міттерсайм він та другий рибалка, уродженець Казахстану, посварилися через російсько-українську війну під час розпиття алкоголю. Через суперечку між чоловіками виникла бійка, під час якої українець зазнав кількох ножових поранень у тулуб та руки.

Пораненого чоловіка виявив його 24-річний пасинок, який викликав медиків. Українця передали медикам пожежно-рятувальної служби та доправили до лікарні у Сарребурзі.

Зазначається, що коли на місце бійки прибула поліція, другого рибалки та зброї, якою поранили українця, там вже не було. За фактом замаху на вбивство розпочали кримінальне провадження.

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Вже наступного дня правоохоронці знайшли казаха мертвим у ставку. У його вбивстві підозрювали двох українців – їх заарештували, проте згодом відпустили, оскільки на тілі чоловіка не виявили слідів насильства. Слідство встановило, що казах помер від утоплення, а не від дій третьої особи.