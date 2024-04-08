ДБР готується відкрити кримінальне провадження про умисне вбивство

Ввечері неділі, 7 квітня, у київському фунікулері стався конфлікт між 16-річним хлопцем та чоловіком, внаслідок якого неповнолітній загинув. Чоловік, який працює водієм у правоохоронному органі, штовхнув хлопця, і той перерізав собі горло розбитим склом, повідомили у понеділок, 8 квітня, у прес-службі ДБР.

За даними правоохоронців, під час руху фунікулера між чоловіком та 16-річним підлітком виник конфлікт. Після виходу з фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув хлопця – підліток впав та розбив головою скло, отримавши поранення шиї, несумісні з життям.

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Внаслідок порізу 16-річний хлопець загинув на місці. Правоохоронця, який напав на підлітка, затримали та відсторонили від виконання своїх обов’язків. ДБР відкрило кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, через смертельний інцидент рух фунікулера тимчасово призупинили. У прес-службі «Київпастрансу» повідомили про «хуліганський випадок», не надавши додатково жодної інформації.