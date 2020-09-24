На водія та перевізника склали три протоколи

Водій вантажівки DAF, який перевозив щебінь, у передмісті Львова відмовився проходити ваговий контроль Укртрансбезпеки і висипав на дорогу вміст автомобіля. Його за це оштрафували і змусили прибрати.

«23 вересня на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у селі Гамаліївка трапилася неприємна ситуація, коли водій вантажного транспортного засобу з метою уникнення відповідальності відмовився від проходження габаритно-вагового контролю і висипав вантаж (щебінь) на проїзну частину дороги», — повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Служби автомобільних доріг у Львівській області Оксана Богуш, інспектори Укртрансбезпеки хотіли провести ваговий контроль цього авто. Адже перевантажені автомобілі спричиняють руйнування дорожнього покриття. Проте водій відмовився, ймовірно, маючи надлишковий вантаж в авто. Він висипав вміст вантажівки на дорогу.

У результаті до відповідальності притягнули і водія, і власника транспортного засобу. Перевізника зобов’язали прибрати щебінь з дороги. Він оплатив послуги екскаватора і додаткового вантажного автомобіля для прибирання. Щебінь завантажили у два автомобілі та вивезли.

фото Служби автомобільних доріг у Львівській області

Інспектори Укртрансбезпеки склали протоколи за ст. 164-1 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності), що передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, та за відмову від проходження габаритно-вагового контролю (штраф від 1,7 до 3,4 тисяч гривень).

Окрім того, патрульні склали протокол на 27-річного водія за ст. 139 КУпАП (пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення), що передбачає штраф 340 грн.