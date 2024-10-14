Синоптики попередили про нічні заморозки до -3°С морозу на заході України та мокрий сніг у високогір’ї Карпат. Такий прогноз погоди для Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей буде актуальний протягом 15-19 жовтня.

Львівська область

На Львівщини синоптики місцевого гідрометцентру оприлюднили прогноз погоди на 15-19 жовтня, зазначаючи, що нічна температура повітря у Львова та області знизиться до -2°С морозу, а у гірських регіонах варто очікувати на мокрий сніг.

15 жовтня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, подекуди на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-3°С; вдень 6-11°С тепла. У Львові нічна температура повітря становитиме від 2 до 4°С тепла.

Протягом 16-19 жовтня у Львові та на Львівщині вночі будуть сильні заморозки до -2°С морозу, вдень температура повітря не перевищуватиме 10-11°С тепла.

Закарпатська область

15 жовтня, згідно з прогнозом, вночі та вдень на Закарпатті очікуються дощі, на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі та вранці: в горах місцями на поверхні грунту заморозки 0-2°, подекуди туман, на окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6°С, вдень 8-13°С тепла, в горах місцями вночі до -2°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

Протягом 16-17 жовтня у Закарпатській області не прогнозують значних опадів. Вночі та вранці: місцями у повітрі та на поверхні ґрунту заморозки 0-2°С, подекуди туман. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5°С, вдень 10-15С° тепла, в горах місцями вночі до -2°С морозу, вдень 5-7°С тепла.

18 жовтня температура повітря вночі 0-5°С, вдень 10-15°С тепла, в горах вночі до -3°С морозу, а вдень місцями до 7°С тепла. 19 жовтня опади не прогнозують. Температура повітря вночі 0-5°С тепла, в горах місцями до -3°С морозу, вдень 10-15°С тепла.

Івано-Франківська область

Місцеві синоптики прогнозують на 15 жовтня мінливу хмарність із мокрим снігом у гірських місцевостях. Температура повітря у Івано-Франківську становитиме вночі 3-5°С тепла, вдень 9-11°С тепла. На території області нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 7°С тепла (від -2°С морозу до 3°С тепла у горах), вдень – до 12°С тепла (від 1 до 6°С тепла у горах).

Укргідрометцентр прогнозує, що 16-19 жовтня у Івано-Франківську та на Прикарпатті вночі показники термометра показуватимуть від -1 до -3°С морозу (сильні заморозки), а вдень температура повітря зростатиме до 10-11°С тепла. Опадів протягом цих днів не передбачають.