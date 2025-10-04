У гірському селі на Закарпатті туристи на квадроциклах самовільно заїхали на приватне подвір’я, а після зауважень від власника, один з очільників групи побив його. Ще один чоловік, який був разом з групою, погрожував дружині. Повідомлення про цей інцидент опублікували на Facebook-cторінці Save Пікуй.

«У селі Розтока, зі сторони Верховинського Вододільного хребта, з Львівської області спускалась група людей на квадроциклах. На зауваження місцевого жителя, що вони їдуть по його земельній ділянці, він отримав удар в голову, та погрози повернутися», – йдеться в повідомленні.

ZAXID.NET поспілкувався із постраждалим подружжям. 63-річна Дарія Клим розповіла, що інцидент трапився у п’ятницю, 2 жовтня, приблизно о 14:30. Її 62-річний чоловік, Іван Лізанець побачив, як на подвір’я їдуть близько 15 квадроциклів. Він вибіг на вулицю, щоб зупинити їх і пояснити, що це прибудинкова територія й дороги там немає. Подвір’я у подружжя не обгороджене, бо ділянка велика, ще й нерівна місцевість, і це доволі дороговартісно.

«Був такий шум, що я думала, що то ракети над хатою летять. Сказати Іван нічого не міг, адже було гучно через рев двигунів, тому він махнув рукою, щоб зупинити квадроцикли. Перший водій зупинився, я так зрозуміла, що він був головний, далі за ним вся колона теж стала. Іван каже:”ви що не бачите, що тут нема дороги, ви що хочете в хату в’їхати?” А той чоловік нічого не сказав, підійшов до Івана і вдарив його кулаком по голові. Мій чоловік такого не очікував і впав. Далі нападник почав його копати», – розповіла Дарія Клим.

Далі жінка кинулася на допомогу чоловіку, тоді інший водій квадроцикла почав їхати прямо на неї, по городу.

«По моркві, по капусті. Я втікала. Там була ще квасоля на тиках, то він зупинився. Він почав мене обзивати. Далі дав команду всім іншим їхати. Але спершу поїхали тільки нападники. А люди залишилися, лише коли я подзвонила в поліцію, вони почали втікати. По полях їздили. Один з нападників вернуся і пригрозив нам», – сказала жінка.

На місце події приїхала поліція й опитала постраждалих, нападників вже не було. Обличчя і номера нападників жінка не запам’ятала, оскільки вони були в шоломах, а квадроцикли – в болоті.

«У чоловіка голова болить, сльозиться око. Ми в лікарню не зверталися. Бо чоловік й так по лікарнях їздить. У нього пухлина в голові. Ми маємо в листопаді йти на огляд – чи вона не збільшилася», – зазначила жінка.

Наразі постраждалим відомо, що це ймовірно був тур на квадроциклах із Львівської області. Адже після них їхала ще одна група, і вони сказали, що їдуть зі Східниці.

Полійцейський офіцер Жденіївської громади Віталій Косач розповів у коментарі ZAXID.NET, що проводяться заходи щодо встановлення осіб. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. Віталій Косач зазначив, що офіційної заборони на джипінг у громаді немає.