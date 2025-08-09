Еко-цеглою оздоблено 80% чайної, що створює атмосферу тихого притулку в горах

Японська студія Kooo Architects розробила цеглу зі залишків чайного листя та пресованої землі для оздоблення чайної Theatre в Пекіні, столиці Китаю, пише Dezeen.

Цеглу виготовляють, спресовуючи чайне листя, утрамбовуючи його з землею. На фабриці використовують різні сорти чаю і типи ґрунту. Чайна цегла – нетоксичний будівельний матеріал з низьким вмістом вуглецю та з широкою гаммою відтінків природних кольорів.

Цеглини для чайної в Пекіні виготовили в розмірі 10х10 сантиметрів, щоб ними можна було облицювати стіни, двері й меблі. Через певний час таку цеглу можна буде зняти зі стін і переробити для інших проєктів.

Фото Dezeen

Розробка японської студії Kooo Architects увійшла в шортліст Dezeen Awards-2024 в категорії екологічних будматеріалів.