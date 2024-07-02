Затримані склали маршрут подорожі за порадами з соцмереж та онлайн картами

Прикордонники Чопського загону зупинили у горах поблизу кордону зі Словаччиною чотирьох чоловіків з туристичним спорядженням. Затриманими виявилися троє українців та росіянин, який намагався допомогти їм втекти за кордон.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 2 липня, чоловіки переконували правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами, хоча планували втекти з країни до Німеччини і Польщі. Допомогти їм у цьому мав їхній знайомий – росіянин, який багато років проживає у Луцьку.

«Затримані дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами з соцмереж та онлайн картами. Відповідно до задуму, росіянин мав бути їхнім “прикриттям” як туристів. Після перетину кордону українцями іноземець планував повернутися тим же маршрутом назад і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску», – інформують в ДПСУ.

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. На росіянина склали адмінпротокол за порушення прикордонного режиму, а на українців – за спробу незаконного перетину державного кордону.