Мешканці Дніпропетровщини намагалися потрапити в Румунію високогір’ям

П’ятьох чоловіків затримали прикордонні наряди відділення «Хижа» Мукачівського загону. Мешканці Дніпропетровщини намагалися потрапити в Румунію високогір’ям.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 7 жовтня, спочатку на одному із контрольних постів затримали двох ухилянтів з Дніпропетровської області, які прямували у напрямку румунського кордону автомобілем. Ще троє їхніх земляків збиралися долати високогір’я пішки.

При собі чоловіки мали завчасно підготовлені каримати, дощовики, спальні мішки та їжу

«При собі чоловіки мали завчасно підготовлені каримати, дощовики, спальні мішки, похідну пічку для приготування їжі та газові балончики до неї, а ще супи швидкого приготування, солодощі та печиво. Маршрут вони складали самостійно, а підготовку до нього здійснювали за порадами знайденими в інтернеті», – розповіли в ДПСУ.

На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України. Санкція статі передбачає від 3400 до 8500 грн штрафу, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.