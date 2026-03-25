Шахед влучив в енергооб'єкт біля Зборова

У Зборівській громаді ліквідовують наслідки влучання російського шахеда в енергооб’єкт. Внаслідок російської атаки 24 березня на Тернопільщину повибивало вікна в 14 будівлях. Про це ZAXID.NET розповів міський голова Зборова Руслан Максимів.

Вікна вибило у будинках в одному із районів міста, який розташований поруч з тим місцем, куди влучив російський дрон. У середу, 25 березня, представники комісії ТЕБ та НС обходили усі приватні та державні будівлі, щоб зафіксувати збитки.

За словами Руслана Максиміва, найбільше постраждала школа – там вибито практично усі вікна. Також вибуховою хвилею пошкодило вісім приватних домогосподарств та шість комунальних і державних установ.

«Комісія ТЕБ та НС працює, ми робимо заміри. Попередньо вже домовлено з підприємством, яке виготовляє вікна. Їх виготовлять та встановлять за кошти громади. Окрім цього, до нас звернулися громадські організації, які готові допомогти людям, які постраждали внаслідок атаки», – також у фейсбуці повідомив Руслан Максимів.

Голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух увечері 24 березня повідомив, що російські дрони влучили в два об’єкти енергетики у Зборівській та Залозецькій громадах. Там було повністю відключене електропостачання. Однак до кінця доби 24 березня світло відновили до всіх будинків.

Додамо, Росія також поцілила дроном в адміністративний будинок майже у центрі Тернополя. Поруч розташоване дитяче педіатричне відділення Тернопільської міської лікарні №2. В результаті удару від вибухової хвилі в медзакладі пошкоджено 30 вікон.