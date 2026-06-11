Підозрюваного затримали, коли він спілкувався з представником ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові агента російської спецслужби, який готував серію терактів у прифронтовому місті. Про це повідомили в пресцентрі СБУ в четвер, 11 червня.

За даними слідства, фігурантом виявився безробітний житель Кіровоградської області. Російська ФСБ завербувала чоловіка через телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток.

Після вербування агент прибув до Харкова, орендував квартиру й придбав компоненти для виготовлення двох саморобних бомб. Основою для бомб мали стати 12 кг вибухівки, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити телефонами для дистанційної активації.

Готові бомби зловмисник планував закласти у центрі міста, після чого доповісти про це куратору. Росіяни планували підірвати бомби в години пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

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Співробітники СБУ завчасно викрили підготовку злочину та затримали агента у червні. На момент затримання він перебував в орендованій квартирі та спілкувався з представником ФСБ через відеозв’язок, отримуючи інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв.

Під час обшуків у затриманого вилучили понад 12 кг вибухівки, інші компоненти до СВП та телефони, які він змінював для конспірації.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Після завершення експертиз його діям також можуть надати додаткову правову кваліфікацію за незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.