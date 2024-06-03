Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі

На Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних Сил України. Про це у понеділок, 3 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, зрадник – колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ, якого окупанти дистанційного залучили його до співпраці у квітні 2024 року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через антиукраїнські коментарі у російських Telegram-каналах.

За завданням росіян житель Харківщини намагався встановити місця дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які захищають Харків. Крім того, російський інформатор намагався вистежити місця можливого базування спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Щоб виконати завдання окупантів зловмисник постійно обходив місто, де під виглядом прогулянок спостерігав за локаціями Сил оборони. Для цього чоловік спеціально придбав монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру.

«Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для звіту окупантам. Розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники СБУ затримали російського шпигуна у його власному помешканні. Крім того, спецслужба вижали додаткових заходів, щоб захистити місця базування Сил оборони.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, відеокамеру, монокуляр та флеш-носії інформації з доказами його розвідувальної діяльності на користь росіян.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.