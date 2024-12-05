Навчальий центр Helen Doron English

Дорогі батьки!

На превеликий жаль, змушена повідомити вас про важливі новини, що стосуються діяльності нашої компанії у місті Львові та Львівській області.

У зв’язку з неодноразовими порушеннями договірних зобов’язань, з 28 листопада 2024 року навчальні центри Helen Doron English за деякими адресами більше не мають права офіційно використовувати методологію навчання англійської мови Helen Doron, а також бренд, логотип, комерційну назву, товарні знаки, методики чи будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності компанії Helen Doron.

Перелік адрес, за якими компанія Helen Doron більше не здійснює офіційну діяльність:

вул. Вигоди, 62А;

вул. Переяславська, 19/1;

пр. Чорновола, 67-Б;

вул. Залізнична, 13-А;

м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 8-Г.

Ми висловлюємо глибокі та щирі вибачення у зв'язку з раптовістю цієї ситуації, яка впливає як на вас, так і на нас як компанію.

Попри це, ми твердо налаштовані продовжувати надавати вам послуги найвищої якості.

Якщо ви не отримали повернення коштів за навчання до 10 грудня 2024 року, будь ласка, зверніться до регіонального офісу, щоб ваша дитина мала змогу продовжити навчання з Helen Doron English: westernukraine@helendoron.com або за телефоном +380 (67) 320 05 82.

Наша компанія Helen Doron English та регіональний офіс у Західній Україні забезпечать та проконтролюють, щоб усім клієнтам, які постраждали від цієї ситуації, були надані компенсації та додаткові бонуси. Всі учні зможуть продовжувати навчання за тими ж курсами та програмами, з тим же високим рівнем якості освіти, на який ви розраховуєте.

Авторизовані легітимні навчальні центри Helen Doron English чекають на вас та ваших дітей за наступними адресами:

вул. Зарицьких, 18/3, тел. 097 863 88 04;

вул. Шевченка, 313, тел. 067 370 05 95;

вул. Сумська, 10/4, тел. 097 863 88 04;

пр. Червоної Калини, 62-А, тел. 067 320 05 82;

вул. Виговського, 102, ТВК «Південний», тел. 067 320 04 59;

м. Винники, вул. Галицька, 23-А, тел. 067 675 31 42.

Ми надзвичайно цінуємо довіру та лояльність до нашого бренду з боку наших давніх клієнтів. Ми також прагнемо здобути довіру серед тих, хто приєднався до нас нещодавно. Щиро просимо вибачення за обставини, що склалися. Така безпрецедентна ситуація виникла вперше за 40 років існування компанії, і ми, як завжди, залишаємося відданими нашій місії — успішному навчанню ваших дітей.

Я дякую вам за розуміння та співпрацю в цій складній ситуації. Наш регіональний офіс зробить усе можливе, щоб підтримати вас у перехідний період. Як і завжди, нашими основними пріоритетами залишаються ваша довіра та освіта ваших дітей.

З теплом і вдячністю,

Хелен Дорон