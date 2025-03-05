Лікарів судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу України

Правоохоронці викрили керівницю та чотирьох працівників приватного медзакладу на Хмельниччині, які привласнили 4,7 млн грн. Підозрювані отримували грошову компенсацію за послуги, яких не надавали. Про це повідомила 5 березня пресслужба СБУ.

За даними слідства, організувала незаконну схему керівниця одного з приватних центрів медичної допомоги на Хмельниччині спільно з чотирма лікарями.

«Медцентр підписав договір з НСЗУ про обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Відтак клініка отримувала грошову компенсацію за надані послуги з реабілітації пацієнтів, а також з важкими невиліковними захворюваннями. Однак, такі послуги реально надавали лише частині пацієнтів, а решта були оформлені фіктивно», – зазначають в СБУ.

Упродовж 2022-2023 років медпрацівники вносили до електронних систем охорони здоров’я інформацію про послуги, яких вони насправді не надавали або ж надавали частково. Правоохоронці виявили фіктивні документи про допомогу 51 людині. Загальна сума завданих збитків становить майже 5 млн грн.

Слідчі повідомили пʼятьом медикам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Матеріали справи передали до суду.