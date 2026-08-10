Аварія сталася 9 серпня на вулиці Степана Бандери в Хмельницькому

У Хмельницькому нетвереза водійка Mercedes-Benz врізалася в електроопору та збила маму з 9-річним сином, які їхали на електросамокаті. Двох потерпілих госпіталізували. Також через пошкоджену трубу близько 30 абонентів залишились без газу. Про це в понеділок, 10 серпня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 9 серпня близько 18:10 на вулиці Степана Бандери. За даними слідства, 36-річна місцева жителька за кермом Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та врізалася в електроопору, яка пошкодила газову трубу. Унаслідок цього близько 30 абонентів залишилися без газопостачання.

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Також автомобіль зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали 34-річна жінка та її 9-річний син. Їх із травмами госпіталізували до лікарні.

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За інформацією поліції, перевірка на стан сп’яніння показала, що водійка Mercedes була нетверезою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння). Санкція статті передбачає до трьох років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.