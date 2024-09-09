Смертельна аварія у Хмельницькому сталася вранці 25 січня 2024 року

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Валентину Нетязі за вчинення ДТП, внаслідок якої одна пенсіонерка загинула, а інша – травмувалася. Чоловіку призначили два роки іспитового терміну. Крім того, він має сплатити понад 140 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку суду від 4 вересня, аварія на вулиці Прибузькій у Хмельницькому сталася вранці 25 січня 2024 року. За даними слідства, 18-річний Валентин Нетяга, який перебував за кермом автомобіля Renault Trafic, не зменшив швидкості руху перед нерегульованим пішохідним переходом і збив двох пенсіонерок віком 74 і 71 років. Одна із жінок від отриманих травм пізніше померла в лікарні.

Валентин Нетяга свою вину визнав і розкаявся. Він розповів, що у день ДТП була погана видимість, оскільки йшов невеликий дощ і пішохідки були в темному одязі.

Суддя Володимир Навроцький визнав водія мікроавтобуса винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) й призначив два роки іспитового терміну. Крім того, чоловік має заплатити дітям загиблої пенсіонерки по 50 тис. грн моральної компенсації, а іншій постраждалій – 40 136 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.