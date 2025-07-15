Смертельна аварія сталася 15 грудня на Копистинському шосе у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 40-річній одеситці Ользі Дульській за смертельну ДТП. Обвинувачена на автомобілі Suzuki Grand Vitara збила пішохідку та втекла з місця події. Потерпіла від отриманих травм померла ще до приїзду «швидкої». За скоєне винуватиці призначили чотири роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 7 липня, аварія сталася вночі 15 грудня на Копистинському шосе у Хмельницькому. За даними слідства, поблизу залізничного переїзду 40-річна водійка не зменшила швидкості руху та збила на смерть 41-річну жінку. Після ДТП обвинувачена одразу ж втекла з місця події.

Поліцейські ввели оперативний план «Перехват» і розшукали підозрювану. Нею виявилася одеситка, яка тимчасово мешкає у Хмельницькому.

Обвинувачена Ольга Дульська пояснила у суді, що не зупинилася після аварії, оскільки злякалася. За словами жінки, вона почула глухий удар, проте з чим саме відбулось зіткнення – не помітила. Коли ж обвинувачена приїхала додому, то побачила пошкодження на автомобілі, а наступного дня прочитала у фейсбуці про загибель пішохідки та пошуки винуватця аварії, тоді і повідомила поліції про свою причетність.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав Ольгу Дульську винною за ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть людини та залишення у небезпеці) й призначив 4 роки позбавлення волі. Крім того, обвинувачена зобовʼязана компенсувати рідним загиблої 1,5 млн грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.