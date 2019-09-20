У церкву Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові привезуть ікону Божої Матері з Зарваниці

Ікона пробуде в храмі до 28 вересня

У п’ятницю, 20 вересня, до церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на пр. Червоної Калини, 70, у Львові з Зарваниці привезуть чудотворну ікону Божої Матері. Ікона пробуде в храмі до 28 вересня. До слова, впродовж 21-23 вересня, тут відзначатимуть храмове свято. Про це повідомили на сторінці храму у Facebook.

«У суботу, 21 вересня, у день Різдва Пресвятої Богородиці, тут святкуватимуть храмовий празник. Кожен охочий зможе помолитися перед чудотворною іконою», – повідомили на сторінці храму.

Програма храмового празника

Ікона Божої Матері Зарваницької — святиня Зарваниці, датується серединою XVII ст. За легендою, образ існував ще в XIII ст. Під час офіційного візиту в Україну в червні 2001 року Папа Римський Іван Павло ІІ помолився перед іконою в церкві святого Миколая на Аскольдовій могилі у Києві, куди святиню привезли з нагоди урочистості. Також у Ватикані перед нею молився Папа Франциск. До слова, ще одну копію Божої Матері Зарваницької відтворив у Філадельфії (США) живописець Петро Андрусів, а у 1973 р. її освятив митрополит Йосиф Сліпий.