Місце смертельної ДТП у Кам'янці-Бузькій 14 липня 2022 року

Кам`янка-Бузький районний суд визнав винним 46-річного Миколу Годлевського у смертельній ДТП з велосипедистом, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Обвинувачений також виплатить сім'ї загиблого 100 тис. грн моральної компенсації. Згідно з вироком, який опублікували у судовому реєстрі, смертельна ДТП сталася 14 липня 2022 року. Загиблому велосипедисту було 57 років.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець села Любачівка Волинської області Микола Годлевський був за кермом Volkswagen LT і їхав вулицею Федьковича у Кам'янці-Бузькій. Водій вчасно не побачив чоловіка, який їхав на електровелосипеді, виїхав на зустрічну смугу руху й збив велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Під час судових засідань Микола Годлевський повністю визнав свою провину, розкаявся та просив суворо не карати. Також він погодився сплатити моральну компенсацію рідним загиблого. Обвинувачений просив не позбавляти його водійських прав, оскільки автомобіль є його єдиним джерелом доходу.

Суддя Маркіян Самсін визнав Миколу Годлевського винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які призвели до загибелі потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ), але призначив три роки іспитового терміну без позбавлення права керувати транспортними засобами. Обвинувачений сплатить родичам загиблого 100 тис. грн моральної компенсації. Крім цього, Микола Годлевський виплатить майже 21 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.