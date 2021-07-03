Мітингувальники облили монументи фарбою, а потім скинули пам'ятники з п'єдесталів

У Вінніпезі в канадській провінції Манітоба представники корінних народів скинули з постаментів статуї британських королев Вікторії і Єлизавети II. Про це пише ВВС Україна.

Статуї повалили на знак протесту проти британської колоніальної спадщини в Канаді, зокрема відносно корінного населення. Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів. Це не перша така знахідка, але наймасштабніша. За місяць до цього знайшли ще 215 таких могил.

Незабаром після цієї знахідки в Канаді згоріли кілька католицьких церков, і влада розглядає версію про підпал.

Протест був переважно мирним. Мітингувальники облили монументи фарбою, а потім скинули пам'ятники з п'єдесталів, скориставшись мотузками. Однак поліція застосувала електрошокер під час затримання одного чоловіка, який вигукував образи на адресу тих, хто скидав монументи.

Захід тривав під гаслом Every Child Matters (Кожна дитина має значення) і був проведений після виявлення в країні на місці шкіл-інтернатів масових дитячих поховань.

У четвер, 1 липня відбувалися урочистості на честь Дня Канади, який відзначають на честь заснування країни з кількох британських провінцій у 1867 році, за правління королеви Вікторії. Вона правила Британською імперією у 1837-1901 роках. Саме під час її правління канадський уряд розробив і почав реалізовувати план щодо створення шкіл-інтернатів для дітей з корінних народів. Попри отримання Канадою незалежності, британська королева Єлизавета II, чий пам'ятник також скинули з постаменту, залишається офіційною головою держави.

Через виявлення безіменних могил місцева влада в різних частинах Канади скасувала урочистості на честь національного свята, а демонстранти облили фарбою або повалили статуї низки історичних діячів, пов'язаних зі створенням інтернатів для дітей з корінних народів.

Уряд Великобританії засудив повалення пам'ятників, але висловив співчуття корінним народам Канади.

Зауважимо, що впродовж XIX і XX століть понад 150 тисяч дітей з родин корінних народів Канади примусово відправили в школи, де їх намагалися асимілювати і виховати в християнській традиції. Історики вважають, що до шести тисяч дітей могли померти в наспіх побудованих і погано опалюваних інтернатах, де часто панувала антисанітарія.

За останні кілька років учасники протестів в різних країнах повалили низку пам'ятників історичним діячам, пов'язаним з імперською спадщиною, работоргівлею або Конфедерацією південних штатів США. Повалення монументів зокрема стало одним з елементів руху «Black Lives Matter», який виник після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією в травні 2020 року.