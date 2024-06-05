Компанія «Міллер» підтвердила розслідування щодо її адвоката Олексія Носова та образу звільнила його з посади

Українські правоохоронці викрили у Києві місцевого адвоката, який намагався дати хабар у 200 тис. доларів прокурорам САП та детективам НАБУ. Він хотів, аби справу його підзахисного посадовця перевели в інший орган досудового розслідування, повідомили у пресслужбі САП ввечері 4 червня.

Адвокат, який належить до одного зі столичних адвокатських об’єднань, захищає в суді посадовця «Укренерго», причетного до розкрадання електроенергії на 716 млн грн. За даними низки українських ЗМІ, йдеться про юриста Олексія Носова, який працює в юридичній компанії «Міллер» Масі Найєма.

«Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування», – повідомили у прес-службі САП.

Зазначимо, розслідування стосується розкрадання електроенергії на початку повномасштабного вторгнення Росії до України, у березня 2022 року. Тоді фігурант справи створив схему для легалізації виведених з «Укренерго» коштів та продав енергію, вивівши гроші на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».

Тоді у НАБУ повідомили, що «Укренерго» так і не отримало оплату за електроенергію. У січні 2024 року правоохоронці затримали організатора оборудки, експосадовця компанії, голову правління причетного до схеми банку та директора приватної компанії. Тоді суд наклав арешт на 716 млн грн легалізованих коштів та повідомив фігурантам про підозри.

Кого саме з підозрюваних захищав Олексій Носов у суді, наразі невідомо. У пресслужбі юридичної компанії «Міллер» відреагували на затримання адвоката та заявили про розірвання будь-яких відносин із ним та сприянню розслідуванню правоохоронців.

«Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо найближчим часом, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню. Наші адвокати, представники та члени команди не можуть і не будуть виступати захисниками підозрюваного ані публічно, ані у межах кримінального провадження», – повідомили у пресслужбі «Міллер».

За даними САП, дії адвоката-хабарника кваліфікували як ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі за змовою). Адвокату загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначимо, Олексій Носов влаштувався до юридичної компанії «Міллер» у вересні 2019 року. З того моменту адвокат керував практикою захисту в кримінальних провадженнях.