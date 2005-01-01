У Києві активісти вимагають ув’язнити одного з учасників вбивства журналіста В’ячеслава Веремія

У Києві на Майдані під Стелою Незалежності у понеділок, 25 грудня, зібралися учасники акції, які виступають проти судового вироку вбивці журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну, повідомив телеканал «24».

Зокрема, активісти вимагають справедливий вирок для Крисіна, який, як стверджується, також причетний до побиття майданівців. Акція розпочалася о 14:00. На неї зібралися кілька сотень учасників. Зокрема, на акцію прийшли нардеп від БПП Мустафа Найєм з братом,, екс-міністр молоді та спорту (2014 р.) Дмитро Булатов, нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко, АТОвці, активісти, журналісти та блогери.

На майдан прийшов також і колишній керівник газети «Вести», а нині – головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва, але один з активістів брутально його обплював і прогнав.

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Нагадаємо, фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія – Юрія Крисіна, засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.