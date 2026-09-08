Операція із затримання нападника тривала з 3 вересня

У вівторок, 8 вересня, поліція Києва затримала у місті зловмисника, підозрюваного у скоєному замаху на директора медичного центру. Його розшукували з 3 вересня.

Про затримання чоловіка, який здійснив понад 20 пострілів у директора клініки репродуктивної медицини «ІГР» Ігоря Ільїна, повідомили у пресслужбі поліції Києва вранці 8 вересня. Там повідомили, що наразі тривають слідчі дії.

«71-річний чоловік отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації», – повідомили у пресслужбі поліції.

Деталей затримання та інформацію про стрільця у пресслужбі поліції не оприлюднили. Спецоперації із затримання підозрюваного тривала 5 днів.

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Нагадаємо, 3 вересня у Святошинському районі Києва, біля станції метро «Житомирська», чоловік розстріляв директора клініки репродуктології, який вийшов з авто та рухався до медзакладу. Жертвою виявився кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог та репродуктолог Ігор Ільїн. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею про замах на вбивство.