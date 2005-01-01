У Києві дітям без щеплень від кору заборонять відвідувати школи та дитсадки

За 10 днів нового року на кір захворіло 61 особа, серед них 49 дітей

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 12:535750

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У столиці дітей, які не мають щеплень від кору, не допускатимуть до навчання у школах та відвідування дитячих садків. Про це 10 січня повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на рішення комісії техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій в місті Києві, повідомляє УНІАН.

У Києві – спалах кору. Як повідомив Микола Поворозник, торік у Києві зареєстровано близько 80 випадків захворювання на кір, а за 10 днів 2018 року - вже зафіксовано 61 випадок. Серед хворих - 49 дітей. Спалахи хвороби зафіксовані у п’яти дошкільних та шкільних колективах. Відомо про випадок захворювання одного дорослого - співробітника цирку «Кобзов».

«Практично всі діти, які захворіли, не були щеплені від кору», - підкреслив Поворозник.

За словами Миколи Поворозника, нині у столичних навчальних закладах карантин не оголошують, але запроваджують запобіжні та профілактичні заходи, аби не допустити епідемії кору.

«У першу чергу в дитячих колективах потрібно провести перевірку дітей на наявність у них щеплень від кору. І я зазначаю, що діти, у яких відсутні такі щеплення або відповідні довідки медичних закладів в частині того, що дитина перехворіла на кір і має імунітет, або такій дитині протипоказані щеплення, такі діти до занять у школах допускатися не будуть, і так само у дошкільних закладах. Це стосується шкіл усіх форм власності», - сказав Поворозник.

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