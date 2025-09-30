Олександр Хілик напав на чоловіка, який зробив йому зауваження за парковку на велосипедній доріжці

У Києві водій, який припаркувався на велосипедній смузі, побив велосипедиста, який зробив йому зауваження, після чого постраждалого госпіталізували у важкому стані. Нападником виявився підприємець Олександр Хілик, який є фігурантом справи про розкрадання грошей на закупівлях для ЗСУ.

У вівторок, 30 вересня, у пресслужбі поліції Києва повідомили, що на вул. Межигірській у Києві водій автомобіля Mercedes-Benz G-500, який заблокував рух велосипедною доріжкою, кілька разів ударив у голову велосипедиста, який зробив йому зауваження. Від ударів 40-річний чоловік на велосипеді впав на землю, а нападник відтягнув його на узбіччя та поїхав з місця події. Згодом велосипедиста госпіталізували у важкому стані.

Правоохоронці повідомили нападнику про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Українська правда» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомила, що на велосипедиста напав 44-річний підприємець Олександр Хілик – фігурант справи про розкрадання на закупівлях для ЗСУ. Так, Хілик є обвинувачуваним у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн грн. За даними журналістів, компанія підприємця «Глобал Хіл Ікс Груп» у 2022 році отримала 25 млн грн бюджетних коштів на поставки форми для військовослужбовців.

Олександр Хілик

У цій справі суд відпустив Хілика під особисте зобов’язання. Наступне засідання у справі про розкрадання компанією Хілика призначили на 10 жовтня.

Тим часом за справою про побиття велосипедиста суд відправив Олександра Хілика під нічний домашній арешт. Прокуратура вимагала взяття нападника під варту, проте суд не задовольнив цього клопотання. Рішення суду прокурори будуть оскаржувати.