Запаси, зокрема, використовуватимуть у пунктах незламності

У Києві на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій готують запаси продуктів і питної води. Першочергову допомогу планують надавати малозабезпеченим киянам і людям у складних життєвих обставинах. Про це 7 вересня повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що в межах підготовки до осінньо-зимового періоду у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дозволить оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності у разі відключення електроенергії.

Також ці запаси використовуватимуть у пунктах незламності, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Для цього за підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тис. людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМВА також планує закупити ще 20 тис. продовольчих наборів, які можна буде використати у разі надзвичайних ситуацій.

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«Продовольча безпека столиці – це не лише наявність необхідних запасів, а й чітка система їх розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги. Ми завчасно готуємося до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилюємо резерви та продовжуємо проводити продуктові ярмарки в усіх районах міста», – зазначив заступник голови КМВА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

До слова, ZAXID.NET раніше писав, якою може бути зима 2026–2027 років для України та Європи, а також підготував список речей, які допоможуть пережити зимові відключення.