Одне з авто вʼїхало в літній майданчик ресторану, а друге перекинулося

У Києві два автомобілі, що зіткнулися, вʼїхали у літню терасу ресторану біля метро «Палац Україна». Машинами керували скандальний «смотрящий» за Лукʼянівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту футболу УАФ Богдан Городнюк, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Аварія сталася 17 серпня на вул. Велика Васильківська поблизу станції метро «Палац Україна». Поліція оприлюднила відео, на якому видно, як автомобіль BMW X3 зіткнувся з машиною BMW X7. Після цього авто вилетіли на пішохідну зону та врізалися в літню терасу ресторану KAØS.

«Поліцейські попередньо з’ясували, що 36-річний керманич BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги дорожніх знаків “Дати дорогу” та “Рух праворуч”, у результаті чого зіткнувся із BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка», – повідомили у пресслужбі поліції.

За даними правоохоронців, внаслідок ДТП постраждав 36-річний водій BMW X3, його в задовільному стані госпіталізували. Серед відвідувачів закладу постраждалих немає.

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Зазначається, що водій BMW X7 був тверезий. Постраждалого чоловіка перевірять на стан спʼяніння.

За даними «Української правди» та hromadske з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, водієм BMW X3 виявився директор департаменту розвитку футболу «Української асоціації футболу» Богдан Городнюк. Він зазнав травм внаслідок аварії.

Богдан Городнюк

Журналісти також повідомили, що в BMW X7 був Кирило Островський. У 2018 році він став фігурантом ДТП 2018 року на бульварі Лесі Українки, унаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

Його також називають колишнім «смотрящим» за Лукʼянівським СІЗО в Києві, де він утримувався на час слідства. Восени 2021 року суд відпустив його з-під варти через закінчення термінів запобіжного заходу. У вересні 2022 року його засудили на 4,5 роки тюрми, проте він пробув за ґратами лише пʼять місяців.

Кирило Островський

У лютому 2026 року Островського знову заарештували – вже за звинуваченнями у викраденні та катуванні людини на Хмельниччині. За даними слідства, у 2024 році троє чоловіків на білому Hyundai Sonata напали на переселенця з родиною, який посигналив подрузі Островського під час дорожнього інциденту. Чоловіки приставили чоловіку ножа до тіла, зняли на відео вибачення перед знайомою Островського та викинули його на вулицю.