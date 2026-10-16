У Подільському районі Києва облаштують Меморіальний сквер Захисникам

У Києві віддали 436 млн грн на зведення Меморіального скверу підряднику, який був єдиним учасником торгів. Про це йдеться в повідомленні про тендер опублікованому у Prozorro 31 серпня. Як з’ясували розслідувачі видання «Наші гроші», у кошторисі закладено суттєво завищені ціни на будівельні матеріали, а умови тендеру містили дискримінаційні вимоги.

Столичне комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» підписало угоду з ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест» на спорудження Меморіального скверу в Подільському районі за адресою вул. Стеценка, 22. Проєкт із загальним кошторисом 436,50 млн грн мають завершити до кінця 2029 року. Роботи фінансуються з бюджету міста Києва та розтерміновані на кілька років: у 2026 році передбачено 82,85 млн грн, а протягом 2027-2029 років виділятимуть щороку по 117,88 млн грн.

Будівництво проходитиме у дві черги. Перша передбачає облаштування Алеї пам’яті з монументами «Героям Слава», «Вогонь – квітка», пам’ятними «Хрестом» та «Дзвоном», а також вертикальними плитами з карбуванням імен полеглих Захисників і Захисниць. Друга черга охоплює створення супутньої інфраструктури, зокрема меморіальних секторів, альтанок, пішохідних доріжок, підпірних стін, огорожі та громадського туалету.

Водночас аналіз кошторису показує, що ціни на базові будівельні матеріали закладено суттєво вище за ринкові. Зокрема, гранітні плити завтовшки 30 мм замовили по 2 972 грн за квадратний метр при ринковій вартості від 1 500 до 1 600 грн, що майже відвічі дорожче. Будівельний пісок врахували по 931 гривні з кубометр, хоча на ринку він коштує від 480 до 616 грн, тобто на 34-50% дешевше. Щебенево-піщану суміш С7 заклали за ціною 1 724 грн за кубометр при середній ринковій вартості від 476 до 875 грн, що дорожче у два-три рази. Також клей для плитки Baumit порахували по 58 грн за кілограм, хоча в магазинах його можна придбати за ціною від 18 до 39 грн, що дешевше на 33-69%. Ймовірна переплата складає більше 16 млн грн.

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Заробітну плату робітників у кошторисі заклали на рівні 45 846 грн, що дещо нижче за середній рівень у будівельній галузі столиці, який за даними Work.ua становить близько 50 тис. грн. Сам тендер пройшов без конкуренції, адже на торги подалася лише одна компанія. Це стало можливим через специфічні вимоги замовника.

По-перше, для подачі заявки вимагали обов’язковий акт огляду суб’єкта, підписаний обома сторонами, що дозволяло комунальникам заздалегідь знати про потенційних «чужих» претендентів і за потреби уникати зустрічей із ними.

По-друге, угода передбачає можливе відтермінування платежів на період воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення, що стримало сторонній бізнес через ризик працювати у збиток, тоді як лояльному підряднику розрахунки можуть здійснювати вчасно.

З осені 2023 року посаду тимчасового виконувача обов’язків очільника «Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування» обіймає Олександр Красіко, а проведенням закупівель опікується Олександр Бабенко. Переможцем торгів стало ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест» Сергія Лимаренка. Бізнесмен також одноосібно володіє компаніє «СБК України», має частку у ТОВ «МС Інжинірінг» спільно з Сергієм Мельником і є одним із засновників громадської організації «Армклуб Барс».

За даними видання «КиївВлада», серед співзасновників цієї ГО також фігурує Павло Євстратенко, який раніше праюцвав головним спеціалістом у комунальній корпорації «Київавтодор». Окрім цього, раніше Сергій Лимаренко контролював ТОВ «КП Шляхбуд», яке зараз переоформлене на Романа Антонюка. Співпраця «Шляхбуд Інвесту» із цим замовником триває не перший рік. У 2023 році компанія виграла у нього тендер на зведення автошляху від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту «Київ» вартістю 135,94 млн грн. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час цих робіт через завищення цін на будівельні матеріали та послуги.

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Наступний етап будівництва цієї ж дороги у 2024 році вартістю 1,47 млрд грн виборов консорціум «Мостадор Групп». На той момент КП «Шляхбуд Інвест» входив до складу цього консорціуму, однак у 2025 році залишив його. Загалом, починаючи з 2021 року КП «Шляхбуд Інвест» підписав державних контрактів на суму близько 1,50 млрд грн, а основним джерелом цих доходів стали саме підряди від нинішнього комунального замовника.