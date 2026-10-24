У Святошинському районі Києва між чоловіками сталася стрілянина

У Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками сталася стрілянина. Один із потерпілих загинув на місці, іншого з пораненнями доправили до лікарні. Про це у суботу, 24 жовтня, повідомила поліція Києва.

За даними правоохоронців, на одній із вулиць столиці посварилися кілька чоловіків. Під час суперечки один із них дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у бік опонентів. Унаслідок стрілянини один чоловік дістав смертельні поранення. Ще одного учасника конфлікту госпіталізували – медики надають йому необхідну допомогу.

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Поліцейські затримали стрільця на місці події. Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини конфлікту.

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Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, у приміщенні Печерського районного ТЦК та СП у Києві сталася стрілянина. Поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців.

За даними слідства, 41-річного киянина доставили до установи після перевірки документів, під час якої з’ясувалося, що він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Уже в будівлі ТЦК чоловік дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у бік правоохоронців та військових. Дозволу на носіння вогнепальної зброї він не мав. 20 жовтня нападнику повідомили про підозру.