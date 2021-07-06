Наразі поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

У Києві повідомили про підозру двом працівникам поліції охорони, які побили та пограбували іноземця, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

«Повідомлено про підозру двом поліцейським роти реагування Оболонського РВ УПО в м. Києві за фактом перевищення влади, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)», — йдеться в повідомленні.

Згідно із матеріалами слідства, 1 липня майже опівночі двоє працівників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Республіки Вірменія та почали проводити незаконний особистий обшук, вимагаючи від нього грошові кошти у розмірі 500 грн.

Після цього поліцейські змусили чоловіка сісти до службового автомобіля та вивезли його до безлюдного місця в районі Лісного масиву у Києві.

«Прибувши на місце, поліцейські почали наносити по тулубу потерпілого удари руками та гумовими кийками, після чого відібрали у нього 500 грн та бездротові навушники, якими згодом розпорядилися на власний розсуд», — сказано в повідомленні.

Наразі поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.