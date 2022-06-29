Зловмисникам загрожує ув’язнення терміном до 15 років

Правоохоронці Києва викрили злочинну групу, члени якої привласнювали гроші українців, що намагались отримати фінансову допомогу від країн Європейського Союзу. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури у середу, 29 червня.

За даними слідства, учасники групи в період дії воєнного стану створили низку фішингових вебресурсів, зовнішнє оформлення яких імітувало офіційні урядові сайти України та ЄС.

Через ці сайти українцям, які постраждали внаслідок військових дій на території України, пропонували отримати гроші від країн-членів Європейського Союзу.

Відвідувачі сайтів під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, заповнювали поле з реквізитами своїх банківських карток – нібито для оплати комісії за переказ грошової допомоги. Відтак зловмисники списували гроші з їхніх карток та розподіляли між собою.

Правоохоронці опублікували перелік вебресурсів, які використовували зловмисники. Людей, які ними користувалися, повідомити про це правоохоронні органи. Наразі роботу фішингових вебресурсів заблоковано, триває викриття всіх учасників схеми й арешт коштів на банківських рахунках встановлених фігурантів.

Під час розслідування злочину правоохоронці встановили приблизно 5 тис. потерпілих українців, яким завдали збитків загалом на приблизно 100 млн грн. В місцях проживання дев’яти людей, причетних до схеми: вилучили комп’ютери, банківські картки, мобільні телефони та гроші.

Зловмисникам загрожує ув’язнення терміном до 15 років.