У Києві 1 вересня студенти розпочали новий навчальний рік під звуки повітряної тривоги. Відео з укриття Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури опублікувала користувачка тредсу під нікнеймом nellikovalska. На кадрах студенти академії проводять посвяту в першокурсники та разом виконують Державний гімн України. Авторка відео провела паралель з боротьбою XX століття та згадала Георгія Нарбута – українського художника, графіка та ректора Української академії мистецтв. «Посвята в студенти майбутніх митців під канонади і вибухи російських шахедів. Думала про те, що ректор Академії Георгій Нарбут теж міг ховатися у цих підвалах, коли Київ атакували росіяни і Муравйов поливав центр артою. Спадковість, якої ми не хотіли», – написала авторка відео.

Відео: nellikovalska