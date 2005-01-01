У Києві судитимуть неповнолітнього за шахрайство з обміном валют на суму понад ₴3,8 млн

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, який разом зі спільниками під виглядом обміну валют незаконно заволодів коштами громадян на суму понад 3 млн 876 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«У липні поточного року 17-річний уродженець Чернігівської області, приїхавши до столиці, вступив у злочинну змову з чоловіком та жінкою, направлену на незаконне заволодіння іноземною валютою громадян. Чоловік розміщував оголошення в мережі Інтернет про обмін іноземної валюти за вигідним курсом, а юнак разом із жінкою – винаймали приміщення під пункт обміну валют, яке обов’язково оснащували запасним виходом», – зазначається в повідомленні.

Після того, як потенційні покупці віддавали гроші хлопцю, який виконував роль продавця, останній безперешкодно зникав з приміщення, поінформували в прокуратурі.

В ході досудового розслідування вдалося встановити причетність зловмисників до скоєння 4 таких епізодів, внаслідок яких вони незаконно заволоділи коштами громадян на суму 3 млн 876 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України стосовно 17-річного хлопця скеровано до Оболонського райсуду для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали стосовно двох спільників неповнолітнього виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому ще триває, зазначили в прокуратурі.