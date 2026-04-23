Затримані перебувають під вартою

У Києві правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які вимагали з дружини військовозобовʼязаного 20 тис. доларів за нібито вихід з ТЦК. Про це у четвер, 23 квітня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Повідомляється, що співробітники ТЦК на вулиці затримали киянина, якого потім доставили до установи для проходження військово-лікарської комісії. Там військовозобовʼязаний познайомився з іншим чоловіком, який розпитував його про особисте життя, зокрема про місце роботи, родину, а також вивідав номер жінки.

«Після цього дружині подзвонила жінка та повідомила, що знає усі проблеми її чоловіка і запропонувала свою допомогу у “звільненні його з приміщенням ТЦК та СП”. Зробити це пропонували за 20 тис. доларів. При цьому гроші потрібно заплатити вже за кілька годин, бо пізніше, з її слів, чоловіка забере військова частина», – йдеться у повідомленні ОГП.

Жінка звернулась до правоохоронців й за пʼять годин під їхнім контролем передала гроші. Своєю чергою поліція затримала 28-річну та 31-річного здирників. Їм оголосили підозри у зловживанні впливом, наразі вони перебувають під вартою, але мають право на внесення застави – 1 млн грн за кожного підозрюваного.

Нагадаємо, 21 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали групу військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП і дільничого, які вимагали хабар у чоловіка з відстрочкою. На тлі інциденту начальників Одеського обласного ТЦК та Пересипського РТЦК усунули від виконання обов’язків.