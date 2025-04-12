Алієв заявив, що усіма проблемами з поліцією вдалося розібратися

У Києві в суботу, 12 квітня, патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якої був ексфутболіст київського «Динамо» Олександр Алієв. Правоохоронці стверджують, що він мав ознаки алкогольного сп’яніння, проте спортсмен це заперечує.

Відомо, що інцидент трапився 12 квітня на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі Києва. Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. За кермом був 40-річний ексфутболіст київського «Динамо» Алієв.

«Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії – не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться у дописі поліції.

Пройти огляд на стан сп’яніння Алієв категорично відмовився. Після того як патрульні повідомили Алієву та пасажирці, що їх затримають, жінка залізла на службовий автомобіль.

«Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку», – додали патрульні.

Згодом Алієв на своїй сторінці в Instagram заявив, що не був п’яним, а з усіма проблемами з поліцією нібито вдалося розібратися.

«Де я п'яний, скажіть? Те, що пишуть, що я п'яний. Я на тому ж місці. Нормально, адекватно. Чого вирішили, що я п'яний? Все зі мною добре, все зі мною нормально. Ми розібралися – і все чудово», – повідомив він у відео.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Олександр Алієв – український футболіст російського походження. Майстер спорту України міжнародного класу. У складі «Динамо» він провів 134 матчі, забив 30 м'ячів. Він також відіграв 28 ігор за збірну України, під час яких забив 6 м'ячів.

Нагадаємо, 30 березня патрульні виявили пʼяного водія дитячої машинки у центрі Львова.